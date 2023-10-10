Гуринов Иван Порфириевич
Место рождения
Дата рождения04.01.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1895
Рождение ребёнка
10.07.1921
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.09.1924
Дочь: Гуринова Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Гуринова Прасковья
Рождение ребёнка
18.03.1926
Дочь: Гуринова Ефросинья Ивановна
Мать ребёнка: Гуринова Прасковья
Рождение ребёнка
20.11.1927
Мать ребёнка: Гуринова Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гуринова Прасковья
Смерть
Неизвестно