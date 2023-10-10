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Гуринов Иван Порфириевич

Место рождения

Александровка, Сумська область

Дата рождения

04.01.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1895

Отец: Гуринов Порфирий Михайлович

Мать: Гуринова Наталья Семеновна

Александровка, Сумська область
Рождение ребёнка
10.07.1921

Сын: Гуринов Яков Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.09.1924

Дочь: Гуринова Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Гуринова Прасковья

Александровка, Сумська область
Рождение ребёнка
18.03.1926

Дочь: Гуринова Ефросинья Ивановна

Мать ребёнка: Гуринова Прасковья

Александровка, Сумська область
Рождение ребёнка
20.11.1927

Сын: Гуринов Николай Иванович

Мать ребёнка: Гуринова Прасковья

Александровка, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуринова Прасковья

Смерть
Неизвестно
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