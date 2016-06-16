Гуринов Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения20.11.1927
Дата смерти16.06.2016
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1927
Отец: Гуринов Иван Порфириевич
Мать: Гуринова Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.02.1967
Дочь: Вишневская (Гуринова) Марина Николаевна
Мать ребёнка: Гуринова (Коваленко) Зинаида Ивановна
Слобудка, Пружанский район, Брестская область
Смерть
16.06.2016
Гродно, Гродненская область