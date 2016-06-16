Гуринов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуринов Николай Иванович

Место рождения

Александровка, Сумська область

Дата рождения

20.11.1927

Дата смерти

16.06.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1927

Отец: Гуринов Иван Порфириевич

Мать: Гуринова Прасковья

Александровка, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуринова (Коваленко) Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
12.02.1967

Дочь: Вишневская (Гуринова) Марина Николаевна

Мать ребёнка: Гуринова (Коваленко) Зинаида Ивановна

Слобудка, Пружанский район, Брестская область
Смерть
16.06.2016
Гродно, Гродненская область

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