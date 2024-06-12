Илюню лу Рачок
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рачок
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коля (Бог)
Мать ребёнка: Алька (Галина)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Настя (Эфирка)
Мать ребёнка: Алька (Галина)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лужанский Василий (Лёлик)
Мать ребёнка: Алька (Галина)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно