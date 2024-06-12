Илюню лу Рачок — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илюню лу Рачок

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рачок

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коля (Бог)

Мать ребёнка: Алька (Галина)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Настя (Эфирка)

Мать ребёнка: Алька (Галина)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лужанский Василий (Лёлик)

Мать ребёнка: Алька (Галина)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно

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