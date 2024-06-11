Рачок
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мареня лу Рачок
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Качона лу Рачок
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демьян лу Рачок
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ягор лу Рачок
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Илюню лу Рачок
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андреева Асюта (Васютка лу Рачок)
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно