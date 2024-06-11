Рачок — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рачок

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мареня лу Рачок

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Качона лу Рачок

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демьян лу Рачок

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ягор лу Рачок

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Илюню лу Рачок

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андреева Асюта (Васютка лу Рачок)

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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