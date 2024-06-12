Коля (Бог)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Илюню лу Рачок
Мать: Алька (Галина)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ляна лу Бог
Мать ребёнка: Геня лу Муню
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бара
Мать ребёнка: Геня лу Муню
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гога
Мать ребёнка: Геня лу Муню
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оля лу Бог
Мать ребёнка: Геня лу Муню
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галя лу Бог
Мать ребёнка: Геня лу Муню
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий (Клара)
Мать ребёнка: Геня лу Муню
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Геня лу Муню
Смерть
Неизвестно