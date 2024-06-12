Коля (Бог) Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Коля (Бог)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Илюню лу Рачок

Мать: Алька (Галина)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ляна лу Бог

Мать ребёнка: Геня лу Муню

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бара

Мать ребёнка: Геня лу Муню

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гога

Мать ребёнка: Геня лу Муню

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оля лу Бог

Мать ребёнка: Геня лу Муню

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галя лу Бог

Мать ребёнка: Геня лу Муню

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий (Клара)

Мать ребёнка: Геня лу Муню

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Геня лу Муню

Смерть
Неизвестно

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