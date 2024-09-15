Василий Дорофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Дорофеевич

Василий Дорофеевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1803

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Дорофей Силуянович

Мать: (Булыгина) Пелагия Харитоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-68об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Угланова) Агафья Степановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 42л
Рождение ребёнка
182

Дочь: Анисья Васильевна

Мать ребёнка: (Угланова) Агафья Степановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 42л
Рождение ребёнка
1825

Сын: Павел Васильевич

Мать ребёнка: (Угланова) Агафья Степановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 41об
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Винокурова Маремьяна Васильевна

Мать ребёнка: (Угланова) Агафья Степановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 42л
Рождение ребёнка
1830

Сын: Федор Васильевич

Мать ребёнка: (Угланова) Агафья Степановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 41об
Рождение ребёнка
1834

Сын: Евстигней Васильевич

Мать ребёнка: (Угланова) Агафья Степановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-64об
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Ефросинья Васильевна

Мать ребёнка: (Угланова) Агафья Степановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-65л
Смерть
1857
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-64об

Мы используем куки для улучшения работы сайта.