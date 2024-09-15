Василий Дорофеевич
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Дорофей Силуянович
ГАСО, 24-25-330-68об
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, рев1834, 42л
Рождение ребёнка
182
Дочь: Анисья Васильевна
Мать ребёнка: (Угланова) Агафья Степановна
ГАСО, рев1834, 42л
Рождение ребёнка
1825
Сын: Павел Васильевич
Мать ребёнка: (Угланова) Агафья Степановна
ГАСО, рев1834, 41об
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Винокурова Маремьяна Васильевна
Мать ребёнка: (Угланова) Агафья Степановна
ГАСО, рев1834, 42л
Рождение ребёнка
1830
Сын: Федор Васильевич
Мать ребёнка: (Угланова) Агафья Степановна
ГАСО, рев1834, 41об
Рождение ребёнка
1834
Сын: Евстигней Васильевич
Мать ребёнка: (Угланова) Агафья Степановна
ГАСО, 179-1-213-64об
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Ефросинья Васильевна
Мать ребёнка: (Угланова) Агафья Степановна
ГАСО, 179-1-213-65л
Смерть
1857
ГАСО, 179-1-213-64об