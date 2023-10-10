Рябкова (Титаева) Матрена Тимофеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти15.03.1841
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
25.01.1786
Дубово, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.08.1792
Дочь: Погодина Васса Неофитовна
Отец ребёнка: Рябков Неофит Петрович
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Акилина Неофитовна
Отец ребёнка: Рябков Неофит Петрович
Рождение ребёнка
1806
Сын: Дмитрий Неофитович
Отец ребёнка: Рябков Неофит Петрович
Смерть
15.03.1841