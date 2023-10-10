Рябкова (Титаева) Матрена Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРябкова (Титаева) Матрена Тимофеевна

Рябкова (Титаева) Матрена Тимофеевна

Место рождения

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

15.03.1841

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Титаев Тимофей Иванович

Мать: Титаева Кристина Ларионовна

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
25.01.1786

Муж: Рябков Неофит Петрович

Дубово, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.08.1792

Дочь: Погодина Васса Неофитовна

Отец ребёнка: Рябков Неофит Петрович

Козлиха, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Акилина Неофитовна

Отец ребёнка: Рябков Неофит Петрович

Козлиха, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Дмитрий Неофитович

Отец ребёнка: Рябков Неофит Петрович

Козлиха, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Смерть
15.03.1841
Козлиха, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close