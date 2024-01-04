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Рябков Неофит Петрович

Место рождения

Козлиха, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

14.06.1769

Дата смерти

03.05.1842

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1769

Отец: Рябков Петр Елисеевич

Мать: Рябкова Аксинья Никитична

Козлиха, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
25.01.1786

Жена: Рябкова Матрена Тимофеевна

Дубово, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.08.1792

Дочь: Погодина Васса Неофитовна

Мать ребёнка: Рябкова Матрена Тимофеевна

Козлиха, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Акилина Неофитовна

Мать ребёнка: Рябкова Матрена Тимофеевна

Козлиха, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Дмитрий Неофитович

Мать ребёнка: Рябкова Матрена Тимофеевна

Козлиха, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Смерть
03.05.1842
Козлиха, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
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