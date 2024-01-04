Рябков Неофит Петрович
Место рождения
Дата рождения14.06.1769
Дата смерти03.05.1842
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1769
Отец: Рябков Петр Елисеевич
Бракосочетание
25.01.1786
Дубово, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.08.1792
Дочь: Погодина Васса Неофитовна
Мать ребёнка: Рябкова Матрена Тимофеевна
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Акилина Неофитовна
Мать ребёнка: Рябкова Матрена Тимофеевна
Рождение ребёнка
1806
Сын: Дмитрий Неофитович
Мать ребёнка: Рябкова Матрена Тимофеевна
Смерть
03.05.1842