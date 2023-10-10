Зачупейко (Козлов) Николай Владимирович
Место рождения
Дата рождения1950
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Смена фамилии
Около 1970
Николай решил жениться и привел в дом Невесту. Родители НЕ приняли его девушку категорично. Он поссорился с матерью. Вследствие этого конфликта он 1) взял фамилию жены "Козлов" 2) уехал в другой город... Показать все
Смена имени
1970
Николай решил жениться и привел в дом Невесту. Родители НЕ приняли его девушку категорично. Он поссорился с матерью. Вследствие этого конфликта он 1) взял фамилию жены "Козлов" 2) уехал в другой город... Показать все
Смерть
Неизвестно
Украина
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Жена под конец жизни выгнала, много пил, по рассказам внучки умер в подъезде под лестницей (слушай аудиозапись https://www.dropbox.com/s/r9k9ydfmqxbzcmg/... Показать все