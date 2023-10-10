Зачупейко (Козлов) Николай Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зачупейко (Козлов) Николай Владимирович

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Место рождения

Жаркент, Панфиловский район, Жетысуская область

Дата рождения

1950

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: Зачупейко Владимир Иванович

Мать: Зачупейко Полина (Парасковья) Захаровна

Жаркент, Панфиловский район, Жетысуская область
Смена фамилии
Около 1970
Жаркент, Панфиловский район, Жетысуская область
Николай решил жениться и привел в дом Невесту. Родители НЕ приняли его девушку категорично. Он поссорился с матерью. Вследствие этого конфликта он 1) взял фамилию жены "Козлов" 2) уехал в другой город... Показать все
Смена имени
1970
Жаркент, Панфиловский район, Жетысуская область
Николай решил жениться и привел в дом Невесту. Родители НЕ приняли его девушку категорично. Он поссорился с матерью. Вследствие этого конфликта он 1) взял фамилию жены "Козлов" 2) уехал в другой город... Показать все
Смерть
Неизвестно
Украина
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Жена под конец жизни выгнала, много пил, по рассказам внучки умер в подъезде под лестницей (слушай аудиозапись https://www.dropbox.com/s/r9k9ydfmqxbzcmg/... Показать все
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