Андрианичева (Цветкова) Аполлинария Николаевна
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1906 ст.
Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.04.1907 ст.
Сын: Андрианичев Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Андрианов Алексей Максимович
Рождение ребёнка
15.12.1908 ст.
Дочь: Андрианичева Зоя Алексеевна
Отец ребёнка: Андрианов Алексей Максимович
Рождение ребёнка
08.09.1910 ст.
Дочь: Андрианичева Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Андрианов Алексей Максимович
Рождение ребёнка
02.07.1912 ст.
Дочь: Андрианичева Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Андрианов Алексей Максимович
Рождение ребёнка
04.06.1914 ст.
Сын: Андрианичев Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Андрианов Алексей Максимович
Рождение ребёнка
07.02.1916 ст.
Сын: Андрианичев Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Андрианов Алексей Максимович
Рождение ребёнка
10.09.1918
Сын: Андрианичев Степан Алексеевич
Отец ребёнка: Андрианов Алексей Максимович
Смерть
Неизвестно