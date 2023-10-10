Андрианичева (Цветкова) Аполлинария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрианичева (Цветкова) Аполлинария Николаевна

Место рождения

Татариново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Татариново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
30.01.1906 ст.

Муж: Андрианов Алексей Максимович

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.04.1907 ст.

Сын: Андрианичев Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Андрианов Алексей Максимович

Татариново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.12.1908 ст.

Дочь: Андрианичева Зоя Алексеевна

Отец ребёнка: Андрианов Алексей Максимович

Татариново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.09.1910 ст.

Дочь: Андрианичева Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Андрианов Алексей Максимович

Татариново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.07.1912 ст.

Дочь: Андрианичева Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Андрианов Алексей Максимович

Татариново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.06.1914 ст.

Сын: Андрианичев Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Андрианов Алексей Максимович

Татариново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.02.1916 ст.

Сын: Андрианичев Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Андрианов Алексей Максимович

Татариново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.09.1918

Сын: Андрианичев Степан Алексеевич

Отец ребёнка: Андрианов Алексей Максимович

Татариново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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