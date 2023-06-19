Булыгина Марфа Самойловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1748
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: Матрена Никитична
Отец ребёнка: Булыгин Никита Максимович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 98 оборот
Рождение ребёнка
Около 1774
Отец ребёнка: Булыгин Никита Максимович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 98 оборот
Рождение ребёнка
Около 1780
Отец ребёнка: Булыгин Никита Максимович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 98 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 98 оборот
Смерть
Неизвестно