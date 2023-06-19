Булыгина Марфа Самойловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булыгина Марфа Самойловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1743 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: Матрена Никитична

Отец ребёнка: Булыгин Никита Максимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 98 оборот
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Булыгин Михаил Никитич

Отец ребёнка: Булыгин Никита Максимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 98 оборот
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Булыгин Герасим Никитич

Отец ребёнка: Булыгин Никита Максимович

ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 98 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булыгин Никита Максимович

Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 98 оборот
Смерть
Неизвестно
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