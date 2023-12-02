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Светлова Агафья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1871 ст.

Дата смерти

11.08.1932

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1871 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1899 ст.

Дочь: Светлова Анна Иосифовна

Отец ребёнка: Светлов Иосиф Федотович

Метрические книги для записи родившихся, вступивших в брак и умерших в церквях Егорьевского уезда, 1899 г. ЦГА Московской области (ЦГАМО), фонд №16И, опись №1, дело №126, стр. 137
Рождение ребёнка
20.01.1902 ст.

Сын: Светлов Василий Иосифович

Отец ребёнка: Светлов Иосиф Федотович

Вишняково, Выхинская волость, Московский уезд
Метрика о рождении: ВИШНЯКОВО СЕЛО, ВОСКРЕСЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №777, дело №28, стр. 5.
Рождение ребёнка
01.04.1904 ст.

Сын: Светлов Георгий Иосифович

Отец ребёнка: Светлов Иосиф Федотович

Вишняково, Выхинская волость, Московский уезд
Метрика о рождении: ВИШНЯКОВО СЕЛО, ВОСКРЕСЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №3058, стр. 387.
Рождение ребёнка
25.02.1906 ст.

Дочь: Запорович Евдокия Иосифовна

Отец ребёнка: Светлов Иосиф Федотович

Вишняково, Выхинская волость, Московский уезд
Метрика о рождении: ВИШНЯКОВО СЕЛО, ЦЕРКОВЬ ОБНОВЛЕНИЯ ХРАМА ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА. ЦГА Москвы, фонд №2132, опись №2, дело №37, стр. 11.
Рождение ребёнка
29.04.1914

Сын: Светлов Николай Иосифович

Отец ребёнка: Светлов Иосиф Федотович

Вишняково, Выхинская волость, Московский уезд
Метрика о рождении: Село Вешняково/Вишняково/ церковь Обновления Храма Воскресения Христова. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №4852, стр. 17.
Смерть
11.08.1932
Вишняково, Выхинская волость, Московский уезд
Похоронена на Вешняковском кладбище, при церкви обновления храма воскресения христова.
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