Светлова Агафья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1871 ст.
Дата смерти11.08.1932
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
10.06.1871 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.08.1899 ст.
Дочь: Светлова Анна Иосифовна
Отец ребёнка: Светлов Иосиф Федотович
Метрические книги для записи родившихся, вступивших в брак и умерших в церквях Егорьевского уезда, 1899 г. ЦГА Московской области (ЦГАМО), фонд №16И, опись №1, дело №126, стр. 137
Рождение ребёнка
20.01.1902 ст.
Сын: Светлов Василий Иосифович
Отец ребёнка: Светлов Иосиф Федотович
Метрика о рождении: ВИШНЯКОВО СЕЛО, ВОСКРЕСЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №777, дело №28, стр. 5.
Рождение ребёнка
01.04.1904 ст.
Сын: Светлов Георгий Иосифович
Отец ребёнка: Светлов Иосиф Федотович
Метрика о рождении: ВИШНЯКОВО СЕЛО, ВОСКРЕСЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №3058, стр. 387.
Рождение ребёнка
25.02.1906 ст.
Дочь: Запорович Евдокия Иосифовна
Отец ребёнка: Светлов Иосиф Федотович
Метрика о рождении: ВИШНЯКОВО СЕЛО, ЦЕРКОВЬ ОБНОВЛЕНИЯ ХРАМА ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА. ЦГА Москвы, фонд №2132, опись №2, дело №37, стр. 11.
Рождение ребёнка
29.04.1914
Сын: Светлов Николай Иосифович
Отец ребёнка: Светлов Иосиф Федотович
Метрика о рождении: Село Вешняково/Вишняково/ церковь Обновления Храма Воскресения Христова. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №4852, стр. 17.
Смерть
11.08.1932
Похоронена на Вешняковском кладбище, при церкви обновления храма воскресения христова.