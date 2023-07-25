Синявин Константин Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синявин Константин Савельевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

1956

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.08.1911

Дочь: Синявина Серафима Константиновна

Мать ребёнка: Синявина Любовь Андреевна

Рождение ребёнка
07.01.1925

Дочь: Синявина Нина Константиновна

Мать ребёнка: Синявина Любовь Андреевна

Смерть
1956
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