Синявин Константин Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.08.1911
Дочь: Синявина Серафима Константиновна
Мать ребёнка: Синявина Любовь Андреевна
Рождение ребёнка
07.01.1925
Дочь: Синявина Нина Константиновна
Мать ребёнка: Синявина Любовь Андреевна
Смерть
1956