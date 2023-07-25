Синявина Серафима Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1911
Дата смерти30.03.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1911
Рождение ребёнка
30.11.1930
Сын: Полховский Владимир Георгиевич
Отец ребёнка: Полховский Георгий Константинович
Мытищи, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полховская Татьяна Георгиевна
Отец ребёнка: Полховский Георгий Константинович
Смерть
30.03.1992