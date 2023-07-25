Синявина Серафима Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синявина Серафима Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1911

Дата смерти

30.03.1992

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1911

Отец: Синявин Константин Савельевич

Мать: Синявина Любовь Андреевна

Рождение ребёнка
30.11.1930

Сын: Полховский Владимир Георгиевич

Отец ребёнка: Полховский Георгий Константинович

Мытищи, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полховская Татьяна Георгиевна

Отец ребёнка: Полховский Георгий Константинович

Смерть
30.03.1992