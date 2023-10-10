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Хуртина (Шорохова) Мария

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1826

Дата смерти

23.12.1859

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Шороховъ-Горшковъ Герасимъ

Мать: Шорохова Елена (незак.)

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
05.02.1848

Муж: Хуртинъ Егоръ

Рождение ребёнка
01.10.1849

Сын: Хуртинъ Киприанъ

Отец ребёнка: Хуртинъ Егоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.09.1850

Сын: Хуртинъ Иванъ

Отец ребёнка: Хуртинъ Егоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.12.1851

Сын: Хуртинъ Зотикъ

Отец ребёнка: Хуртинъ Егоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.11.1852

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Хуртинъ Егоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.05.1855

Сын: Хуртинъ Дмитрий

Отец ребёнка: Хуртинъ Егоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.12.1857

Сын: Хуртинъ Николай

Отец ребёнка: Хуртинъ Егоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
23.12.1859
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: отъ родовъ
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