Хуртина (Шорохова) Мария
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти23.12.1859
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Шороховъ-Горшковъ Герасимъ
Мать: Шорохова Елена (незак.)
Бракосочетание
05.02.1848
Муж: Хуртинъ Егоръ
Рождение ребёнка
01.10.1849
Сын: Хуртинъ Киприанъ
Отец ребёнка: Хуртинъ Егоръ
Рождение ребёнка
22.09.1850
Сын: Хуртинъ Иванъ
Отец ребёнка: Хуртинъ Егоръ
Рождение ребёнка
28.12.1851
Сын: Хуртинъ Зотикъ
Отец ребёнка: Хуртинъ Егоръ
Рождение ребёнка
24.11.1852
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Хуртинъ Егоръ
Рождение ребёнка
14.05.1855
Сын: Хуртинъ Дмитрий
Отец ребёнка: Хуртинъ Егоръ
Рождение ребёнка
06.12.1857
Сын: Хуртинъ Николай
Отец ребёнка: Хуртинъ Егоръ
Смерть
23.12.1859
Причина смерти: отъ родовъ