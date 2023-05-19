Елисеева (Нечёсова) Ольга Исаковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1932
Дата смерти1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Елисеев Марат Николаевич
Рождение ребёнка
15.08.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Елисеев Марат Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1996
Самара, Самара, Самарская область