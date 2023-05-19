Елисеева (Нечёсова) Ольга Исаковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеева (Нечёсова) Ольга Исаковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1932

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1932 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Елисеев Марат Николаевич

Рождение ребёнка
15.08.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Елисеев Марат Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елисеев Марат Николаевич

Смерть
1996
Самара, Самара, Самарская область
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