Аляпкин Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аляпкин Виктор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Аляпкин Николай Васильевич

Мать: не указана

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