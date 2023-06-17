Умнова Ирина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти16.11.1907 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853 ст.
Дочь: Умнова Феврония Артёмовна
Отец ребёнка: Умнов Артём Поликарпович
Рождение ребёнка
07.12.1854 ст.
Отец ребёнка: Умнов Артём Поликарпович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.11.1907 ст.
от водянки