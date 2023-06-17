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Умнова Ирина Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

16.11.1907 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853 ст.

Дочь: Умнова Феврония Артёмовна

Отец ребёнка: Умнов Артём Поликарпович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
07.12.1854 ст.

Сын: Умнов Николай Артёмович

Отец ребёнка: Умнов Артём Поликарпович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Умнов Артём Поликарпович

Смерть
16.11.1907 ст.
Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
от водянки
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