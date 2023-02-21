Федора Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Неонила Ермолаевна
Отец ребёнка: Симдянкин Ермолай Спиридонович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Симдянкин Павел Ермолаевич
Отец ребёнка: Симдянкин Ермолай Спиридонович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Марфа Ермолаевна
Отец ребёнка: Симдянкин Ермолай Спиридонович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Татьяна Ермолаевна
Отец ребёнка: Симдянкин Ермолай Спиридонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно