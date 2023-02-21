Федора Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федора Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Неонила Ермолаевна

Отец ребёнка: Симдянкин Ермолай Спиридонович

Рождение ребёнка
1844

Сын: Симдянкин Павел Ермолаевич

Отец ребёнка: Симдянкин Ермолай Спиридонович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Марфа Ермолаевна

Отец ребёнка: Симдянкин Ермолай Спиридонович

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Татьяна Ермолаевна

Отец ребёнка: Симдянкин Ермолай Спиридонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симдянкин Ермолай Спиридонович

Смерть
Неизвестно
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