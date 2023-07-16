Минаков Лаврентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минаков Лаврентий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Минаков Михей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Минаков Иван Лаврентиев

Мать ребёнка: не указана

Киров, Кировский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Минаков Евампий Лаврентиев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Минаков Стефаний Лаврентиев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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