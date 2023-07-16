Минаков Лаврентий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Минаков Михей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1880
Мать ребёнка: не указана
Киров, Кировский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Минаков Евампий Лаврентиев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1895
Сын: Минаков Стефаний Лаврентиев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно