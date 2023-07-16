Минаков Стефаний Лаврентиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минаков Стефаний Лаврентиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Минаков Лаврентий

Мать: не указана

Бракосочетание
1910

Жена: не указана

Мошково, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
24.01.1910

Жена: Минакова Агрипина Ивановна

Карпысак, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
поселок Алексеевский, Томской волости, Карпысакского уезда. поручители: Кирилл Михайлович Минаков; Евгений Лаврентиев Минаков; сторона невесты: Артемий Федотов Гординский; Василий Иванович Евтропов.
Смерть
Неизвестно

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