Минаков Стефаний Лаврентиев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Минаков Лаврентий
Мать: не указана
Бракосочетание
1910
Жена: не указана
Мошково, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
24.01.1910
Карпысак, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
поселок Алексеевский, Томской волости, Карпысакского уезда. поручители: Кирилл Михайлович Минаков; Евгений Лаврентиев Минаков; сторона невесты: Артемий Федотов Гординский; Василий Иванович Евтропов.
Смерть
Неизвестно