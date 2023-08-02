Филонов Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1947
Сын: Филонов Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Филонова Надежда Мартыновна
Рождение ребёнка
05.03.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Филонова Надежда Мартыновна
Рождение ребёнка
03.04.1955
Дочь: Караблина Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Филонова Надежда Мартыновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно