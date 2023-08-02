Филонов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филонов Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1947

Сын: Филонов Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Филонова Надежда Мартыновна

Осадчее, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.03.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филонова Надежда Мартыновна

Осадчее, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.04.1955

Дочь: Караблина Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Филонова Надежда Мартыновна

Осадчее, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филонова Надежда Мартыновна

Смерть
Неизвестно
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