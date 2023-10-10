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Врангель Константин Карлович

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Место рождения

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область

Дата рождения

23.10.1838

Дата смерти

18.11.1902

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Бракосочетание
25.04.1876

Жена: Врангель Александрина Сергеевна

Псков, город Псков, Псковская область
Рождение ребёнка
26.10.1878

Сын: Врангель Сергей Константинович

Мать ребёнка: Врангель Александрина Сергеевна

Псков, город Псков, Псковская область
Смерть
18.11.1902
г. Мюнхен, Нижняя Бавария, Германская империя
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