Врангель Константин Карлович
Место рождения
Дата рождения23.10.1838
Дата смерти18.11.1902
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.04.1876
Рождение ребёнка
26.10.1878
Сын: Врангель Сергей Константинович
Мать ребёнка: Врангель Александрина Сергеевна
Смерть
18.11.1902
г. Мюнхен, Нижняя Бавария, Германская империя