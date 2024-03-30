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Бӷажәба Михаил
Бӷажәба Михаил
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1909
Дата смерти
1993
Пол
Мужской
Отец
Бӷажәба Ҭемыр
1889 г.р.
Мать
Давиҭаиа Ольга
Дети
Не указаны
Добавил:
TD
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец:
Бӷажәба Ҭемыр
Мать:
Давиҭаиа Ольга
Смерть
1993
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