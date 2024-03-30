Давиҭаиа Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Давиҭаиа Тома
Мать: Маан N.
Рождение ребёнка
1909
Сын: Бӷажәба Михаил
Отец ребёнка: Бӷажәба Ҭемыр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бӷажәба Марго
Отец ребёнка: Бӷажәба Ҭемыр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бӷажәба Нуца
Отец ребёнка: Бӷажәба Ҭемыр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бӷажәба Бабуца
Отец ребёнка: Бӷажәба Ҭемыр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бӷажәба Ушьангь
Отец ребёнка: Бӷажәба Ҭемыр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бӷажәба Грышьа
Отец ребёнка: Бӷажәба Ҭемыр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бӷажәба Алықьса
Отец ребёнка: Бӷажәба Ҭемыр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бӷажәба Ҭемыр
Смерть
Неизвестно