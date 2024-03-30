Давиҭаиа Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давиҭаиа Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

TD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Давиҭаиа Тома

Мать: Маан N.

Рождение ребёнка
1909

Сын: Бӷажәба Михаил

Отец ребёнка: Бӷажәба Ҭемыр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бӷажәба Марго

Отец ребёнка: Бӷажәба Ҭемыр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бӷажәба Нуца

Отец ребёнка: Бӷажәба Ҭемыр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бӷажәба Бабуца

Отец ребёнка: Бӷажәба Ҭемыр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бӷажәба Ушьангь

Отец ребёнка: Бӷажәба Ҭемыр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бӷажәба Грышьа

Отец ребёнка: Бӷажәба Ҭемыр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бӷажәба Алықьса

Отец ребёнка: Бӷажәба Ҭемыр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бӷажәба Ҭемыр

Смерть
Неизвестно
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