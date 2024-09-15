Артеменко Устинья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артеменко Устинья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артеменко Иван Артемьевич

Рождение ребёнка
20.02.1871 ст.

Сын: Артеменко Гавриил Иванович

Отец ребёнка: Артеменко Иван Артемьевич

Торчилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.05.1875 ст.

Дочь: Артеменко Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Артеменко Иван Артемьевич

Торчилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.11.1881 ст.

Дочь: Артеменко Мария Ивановна

Отец ребёнка: Артеменко Иван Артемьевич

Торчилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

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