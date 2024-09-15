Артеменко Устинья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.02.1871 ст.
Сын: Артеменко Гавриил Иванович
Отец ребёнка: Артеменко Иван Артемьевич
Рождение ребёнка
16.05.1875 ст.
Дочь: Артеменко Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Артеменко Иван Артемьевич
Рождение ребёнка
14.11.1881 ст.
Дочь: Артеменко Мария Ивановна
Отец ребёнка: Артеменко Иван Артемьевич