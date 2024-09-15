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Артеменко Иван Артемьевич

Место рождения

Торчилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

04.03.1898 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Торчилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Артеменко Устинья Яковлевна

Рождение ребёнка
20.02.1871 ст.

Сын: Артеменко Гавриил Иванович

Мать ребёнка: Артеменко Устинья Яковлевна

Торчилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.05.1875 ст.

Дочь: Артеменко Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Артеменко Устинья Яковлевна

Торчилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.11.1881 ст.

Дочь: Артеменко Мария Ивановна

Мать ребёнка: Артеменко Устинья Яковлевна

Торчилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
04.03.1898 ст.
Торчилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Похороны
06.03.1898 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

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