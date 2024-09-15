Артеменко Иван Артемьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1833
Дата смерти04.03.1898 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.02.1871 ст.
Сын: Артеменко Гавриил Иванович
Мать ребёнка: Артеменко Устинья Яковлевна
Рождение ребёнка
16.05.1875 ст.
Дочь: Артеменко Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Артеменко Устинья Яковлевна
Рождение ребёнка
14.11.1881 ст.
Дочь: Артеменко Мария Ивановна
Мать ребёнка: Артеменко Устинья Яковлевна
Смерть
04.03.1898 ст.
Похороны
06.03.1898 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область