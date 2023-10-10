Марковская (Клевакина) Евгения Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марковская (Клевакина) Евгения Владимировна

Место рождения

Кадыкчан, Сусуманский, Магаданская область

Дата рождения

11.03.1987

Пол

Женский

Отец

1965 г.р.

Мать

1964 г.р.

Муж

1989 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1987

Отец: Клевакин Владимир Викторович

Мать: Клевакина Елена Михайловна

Кадыкчан, Сусуманский, Магаданская область
Рождение ребёнка
25.08.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марковский Родион Игоревич

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
03.02.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марковский Родион Игоревич

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марковский Родион Игоревич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марковский Родион Игоревич

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