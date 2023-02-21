Самарова Нина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смерти2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1954
Дочь: Черкасова Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Самаров Владимир Викторович
Рождение ребёнка
23.02.1964
Дочь: Самарова Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Самаров Владимир Викторович
г. Осиповичи Могилевской обл. (Беларусь)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2016