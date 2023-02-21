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Самарова Нина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

2016

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1954

Дочь: Черкасова Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Самаров Владимир Викторович

Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
23.02.1964

Дочь: Самарова Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Самаров Владимир Викторович

г. Осиповичи Могилевской обл. (Беларусь)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самаров Владимир Викторович

Смерть
2016
Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
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