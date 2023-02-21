Корнеева Маланья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеева Маланья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Ефрем

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.01.1832

Сын: Корнеев Иван

Отец ребёнка: Корнеев Егор

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Корнеев Никита

Отец ребёнка: Корнеев Егор

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Корнеев Тарас

Отец ребёнка: Корнеев Егор

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Корнеев Марк

Отец ребёнка: Корнеев Егор

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Мавра

Отец ребёнка: Корнеев Егор

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнеев Егор

Смерть
Неизвестно
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