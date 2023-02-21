Корнеева Маланья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Ефрем
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.01.1832
Сын: Корнеев Иван
Отец ребёнка: Корнеев Егор
Рождение ребёнка
1842
Сын: Корнеев Никита
Отец ребёнка: Корнеев Егор
Рождение ребёнка
1851
Сын: Корнеев Тарас
Отец ребёнка: Корнеев Егор
Рождение ребёнка
1853
Сын: Корнеев Марк
Отец ребёнка: Корнеев Егор
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Мавра
Отец ребёнка: Корнеев Егор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корнеев Егор
Смерть
Неизвестно