Бродский Наум Лазаревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бродский Наум Лазаревич

Место рождения

Нижний Рогачик

Дата рождения

1886

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

1854 г.р.

Мать

1861 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1913 г.р.

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Бродский Лазарь Иоселев

Мать: Бродская Кейла

Рождение ребёнка
1910

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Brodsky Roza

Рождение ребёнка
1913

Сын: Brodsky Leo

Мать ребёнка: Brodsky Roza

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1942
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