Бродский Наум Лазаревич
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Бродский Лазарь Иоселев
Мать: Бродская Кейла
Рождение ребёнка
1910
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Brodsky Roza
Рождение ребёнка
1913
Сын: Brodsky Leo
Мать ребёнка: Brodsky Roza
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1942