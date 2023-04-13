Brodsky (Lapidus) Roza
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1935
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бродский Наум Лазаревич
Рождение ребёнка
1913
Сын: Brodsky Leo
Отец ребёнка: Бродский Наум Лазаревич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1935