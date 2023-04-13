Brodsky (Lapidus) Roza — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Brodsky (Lapidus) Roza

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1935

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1913 г.р.

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бродский Наум Лазаревич

Рождение ребёнка
1913

Сын: Brodsky Leo

Отец ребёнка: Бродский Наум Лазаревич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1935