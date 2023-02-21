Талдыкина (Крыжановская) Виктория Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1892 ст.
Сын: Талдыкин Виктор
Отец ребёнка: Талдыкин Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
02.01.1894 ст.
Дочь: Талдыкина Лариса Михайловна
Отец ребёнка: Талдыкин Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
11.04.1896 ст.
Дочь: Талдыкина Зинаида Михайловна
Отец ребёнка: Талдыкин Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
21.08.1899 ст.
Дочь: Талдыкина Мария Михайловна
Отец ребёнка: Талдыкин Михаил Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно