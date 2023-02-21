Талдыкина (Крыжановская) Виктория Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкина (Крыжановская) Виктория Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1892 ст.

Сын: Талдыкин Виктор

Отец ребёнка: Талдыкин Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
02.01.1894 ст.

Дочь: Талдыкина Лариса Михайловна

Отец ребёнка: Талдыкин Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
11.04.1896 ст.

Дочь: Талдыкина Зинаида Михайловна

Отец ребёнка: Талдыкин Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
21.08.1899 ст.

Дочь: Талдыкина Мария Михайловна

Отец ребёнка: Талдыкин Михаил Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Михаил Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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