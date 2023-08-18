Клековкина Евдокия Леонтьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1657 и 1659
Дата смертиПосле 1717
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1657 и 1659
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1685
Отец ребёнка: Клековкин Карп Козьмин
Рождение ребёнка
Около 1695
Дочь: Степанида Карпова
Отец ребёнка: Клековкин Карп Козьмин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Клековкин Карп Козьмин
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадская жительница
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1717