Клековкина Евдокия Леонтьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клековкина Евдокия Леонтьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1657 и 1659

Дата смерти

После 1717

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1654 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1657 и 1659

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1685

Сын: Клековкин Сава Карпов

Отец ребёнка: Клековкин Карп Козьмин

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1695

Дочь: Степанида Карпова

Отец ребёнка: Клековкин Карп Козьмин

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клековкин Иван Карпов

Отец ребёнка: Клековкин Карп Козьмин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клековкин Карп Козьмин

Работа или профессия
Неизвестно
посадская жительница
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
После 1717
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