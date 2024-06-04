Трусова Настасья Данилова (Денисова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиПосле 1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: (Трусова) Афимья Гурьева
Отец ребёнка: Трусов Гурий Петров
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: (Трусова) Екатерина Гурьева
Отец ребёнка: Трусов Гурий Петров
Рождение ребёнка
Около 1831
Отец ребёнка: Трусов Гурий Петров
Бракосочетание
13.10.1831
Муж: Трусов Гурий Петров
Рождение ребёнка
11.05.1834
Дочь: (Трусова) Мавра Гурьева
Отец ребёнка: Трусов Гурий Петров
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: (Трусова) Авдотья Гурьева
Отец ребёнка: Трусов Гурий Петров
Смерть
После 1857