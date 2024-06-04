Трусова Настасья Данилова (Денисова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трусова Настасья Данилова (Денисова)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

После 1857

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1780 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: (Трусова) Афимья Гурьева

Отец ребёнка: Трусов Гурий Петров

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: (Трусова) Екатерина Гурьева

Отец ребёнка: Трусов Гурий Петров

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Трусов Василий Гуриев

Отец ребёнка: Трусов Гурий Петров

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
13.10.1831

Муж: Трусов Гурий Петров

Рождение ребёнка
11.05.1834

Дочь: (Трусова) Мавра Гурьева

Отец ребёнка: Трусов Гурий Петров

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: (Трусова) Авдотья Гурьева

Отец ребёнка: Трусов Гурий Петров

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1857
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

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