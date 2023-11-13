Артемий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1717
Дата смерти1776
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1745
Дочь: Ксения Артемьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1748
Дочь: Анна Артемьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Варвара Артемьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Михаил Артемьевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Афанасьевна
Место жительства
Неизвестно
Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
1776