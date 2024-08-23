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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1716 г.р.
Около 1722 г.р.
Около 1727 г.р.

Добавил:

СС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Артемий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1722

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1727

Дочь: Ульяна Филипповна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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