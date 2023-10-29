Батуровская (Фахрутдинова) Саимя Гиляутдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батуровская (Фахрутдинова) Саимя Гиляутдиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1956

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1979

Дочь: Батуровская Елена Владимировна

Отец ребёнка: Батуровский Владимир Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.01.1982

Дочь: Степанова Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Батуровский Владимир Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батуровский Владимир Сергеевич

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