Батуровская (Фахрутдинова) Саимя Гиляутдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1979
Дочь: Батуровская Елена Владимировна
Отец ребёнка: Батуровский Владимир Сергеевич
Рождение ребёнка
18.01.1982
Дочь: Степанова Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Батуровский Владимир Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно