Киселева Марья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Сын: Киселевъ Кириллъ
Отец ребёнка: Киселевъ Василий
Рождение ребёнка
1778
Сын: Киселевъ Митрофанъ
Отец ребёнка: Киселевъ Василий
Рождение ребёнка
1780
Сын: Киселевъ Василий
Отец ребёнка: Киселевъ Василий
Рождение ребёнка
1784
Сын: Киселевъ Федоръ
Отец ребёнка: Киселевъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Киселевъ Василий