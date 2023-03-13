Киселева Марья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиселева Марья Петрова

Киселева Марья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1738 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Киселевъ Кириллъ

Отец ребёнка: Киселевъ Василий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Киселевъ Митрофанъ

Отец ребёнка: Киселевъ Василий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Киселевъ Василий

Отец ребёнка: Киселевъ Василий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Киселевъ Федоръ

Отец ребёнка: Киселевъ Василий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселевъ Василий

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close