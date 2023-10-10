Роспутин Митрофан Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Роспутин Митрофан Филиппович

Место рождения

Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1703

Дата смерти

1765

Пол

Мужской

Отец

1677 г.р.

Мать

1682 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
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Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: Роспутин Филип Насонов

Мать: Роспутина Парасковья

Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Двор, а в нем живет крестьянин Филип Насонов сын Роспутин, сказал себе от роду 30 лет, у него жена Парасковья 28 лет, дети у него сыновья Митрофан 7 лет, Федосей 6 лет, а сверх того он Филип у себя в ... Показать все
Смерть
1765
Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
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