Роспутин Митрофан Филиппович
Место рождения
Дата рождения1703
Дата смерти1765
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: Роспутин Филип Насонов
Мать: Роспутина Парасковья
Двор, а в нем живет крестьянин Филип Насонов сын Роспутин, сказал себе от роду 30 лет, у него жена Парасковья 28 лет, дети у него сыновья Митрофан 7 лет, Федосей 6 лет, а сверх того он Филип у себя в ... Показать все
Смерть
1765