Роспутин Филип Насонов
Место рождения
Дата рождения1677
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1677
Отец: Насон Изосимов
Мать: не указана
Двор, а в нем живет крестьянин Филип Насонов сын Роспутин, сказал себе от роду 30 лет, у него жена Парасковья 28 лет, дети у него сыновья Митрофан 7 лет, Федосей 6 лет, а сверх того он Филип у себя в ... Показать все
Рождение ребёнка
1703
Сын: Роспутин Митрофан Филиппович
Мать ребёнка: Роспутина Парасковья
Двор, а в нем живет крестьянин Филип Насонов сын Роспутин, сказал себе от роду 30 лет, у него жена Парасковья 28 лет, дети у него сыновья Митрофан 7 лет, Федосей 6 лет, а сверх того он Филип у себя в ... Показать все
Рождение ребёнка
1704
Сын: Роспутин Федосей Филиппович
Мать ребёнка: Роспутина Парасковья
Двор, а в нем живет крестьянин Филип Насонов сын Роспутин, сказал себе от роду 30 лет, у него жена Парасковья 28 лет, дети у него сыновья Митрофан 7 лет, Федосей 6 лет, а сверх того он Филип у себя в ... Показать все
Работа или профессия
1710
Митрополичий крестьянин в Покровской слободе.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Роспутина Парасковья
Смерть
После 1710