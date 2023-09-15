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Роспутин Филип Насонов

Место рождения

Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1677

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677

Отец: Насон Изосимов

Мать: не указана

Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Двор, а в нем живет крестьянин Филип Насонов сын Роспутин, сказал себе от роду 30 лет, у него жена Парасковья 28 лет, дети у него сыновья Митрофан 7 лет, Федосей 6 лет, а сверх того он Филип у себя в ... Показать все
Рождение ребёнка
1703

Сын: Роспутин Митрофан Филиппович

Мать ребёнка: Роспутина Парасковья

Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Двор, а в нем живет крестьянин Филип Насонов сын Роспутин, сказал себе от роду 30 лет, у него жена Парасковья 28 лет, дети у него сыновья Митрофан 7 лет, Федосей 6 лет, а сверх того он Филип у себя в ... Показать все
Рождение ребёнка
1704

Сын: Роспутин Федосей Филиппович

Мать ребёнка: Роспутина Парасковья

Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Двор, а в нем живет крестьянин Филип Насонов сын Роспутин, сказал себе от роду 30 лет, у него жена Парасковья 28 лет, дети у него сыновья Митрофан 7 лет, Федосей 6 лет, а сверх того он Филип у себя в ... Показать все
Работа или профессия
1710
Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Митрополичий крестьянин в Покровской слободе.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Роспутина Парасковья

Смерть
После 1710
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