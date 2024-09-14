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Мишина Анна Николаевна

Место рождения

Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

25.12.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1890 ст.

Отец: Мишин Николай Андреевич

Мать: Бибакова Марфа Аверкеевна

Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
15.01.1912 ст.

Муж: Скороходов Григорий Филиппович

Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.11.1913

Дочь: Скороходова Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Скороходов Григорий Филиппович

Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.10.1918

Дочь: Скороходова Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Скороходов Григорий Филиппович

Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
свидетельство
Смерть
Неизвестно

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