Мишина Анна Николаевна
Место рождения
Дата рождения25.12.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1890 ст.
Отец: Мишин Николай Андреевич
Бракосочетание
15.01.1912 ст.
Рождение ребёнка
17.11.1913
Дочь: Скороходова Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Скороходов Григорий Филиппович
Рождение ребёнка
03.10.1918
Дочь: Скороходова Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Скороходов Григорий Филиппович
свидетельство
Смерть
Неизвестно