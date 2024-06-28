Фуфачева Мария Андреевна 1886 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиФуфачева Мария Андреевна

Фуфачева Мария Андреевна

Место рождения

Алешинская, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Фуфачев Андрей Емельянович

Мать: не указана

Алешинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
04.01.1906

Муж: Бакулин Николай Степанович

Трехречье, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Бакулина Александра Николаевна

Отец ребёнка: Бакулин Николай Степанович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Бакулин Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Бакулин Николай Степанович

Рождение ребёнка
10.02.1913

Сын: Бакулин Василий Николаевич

Отец ребёнка: Бакулин Николай Степанович

Кирсины, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1915

Сын: Бакулин Павел Николаевич

Отец ребёнка: Бакулин Николай Степанович

Рождение ребёнка
23.10.1927

Дочь: Бакулина Прасковья Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.