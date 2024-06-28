Фуфачева Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Фуфачев Андрей Емельянович
Мать: не указана
Бракосочетание
04.01.1906
Трехречье, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Бакулина Александра Николаевна
Отец ребёнка: Бакулин Николай Степанович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Бакулин Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Бакулин Николай Степанович
Рождение ребёнка
10.02.1913
Сын: Бакулин Василий Николаевич
Отец ребёнка: Бакулин Николай Степанович
Кирсины, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Бакулин Николай Степанович
Рождение ребёнка
23.10.1927
Дочь: Бакулина Прасковья Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно