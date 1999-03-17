Бакулин Василий Николаевич 10.02.1913 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бакулин Василий Николаевич

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Место рождения

Кирсины, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

10.02.1913

Дата смерти

17.03.1999

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1886 г.р.

Жена

1917 г.р.

Дети

1938 г.р.
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1952 г.р.
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Добавил:

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Место
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Рождение
10.02.1913

Отец: Бакулин Николай Степанович

Мать: Фуфачева Мария Андреевна

Кирсины, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутергина Анна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кутергина Анна Степановна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Бакулина Галина Васильевна

Мать ребёнка: Кутергина Анна Степановна

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кутергина Анна Степановна

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Бакулина Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Кутергина Анна Степановна

Смерть
17.03.1999
Красногорское, Красногорский муниципальный район, Алтайский край

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