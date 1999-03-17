Бакулин Василий Николаевич
Место рождения
Дата рождения10.02.1913
Дата смерти17.03.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1913
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кутергина Анна Степановна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Бакулина Галина Васильевна
Мать ребёнка: Кутергина Анна Степановна
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кутергина Анна Степановна
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Бакулина Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Кутергина Анна Степановна
Смерть
17.03.1999
Красногорское, Красногорский муниципальный район, Алтайский край