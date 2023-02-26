Поликарп Васильев
Место рожденияд.Козлы ( Низкий Дуб ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1842
Дата смерти23.08.1874
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Василий Иванов
д.Козлы ( Низкий Дуб ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.02.1872
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
09.07.1873
Дочь: Марина Поликарпова
Мать ребёнка: Харитина (Христина) Исаева
Рождение ребёнка
08.07.1874
Дочь: Мария Карпова
Мать ребёнка: Харитина (Христина) Исаева
Рождение ребёнка
?.07.1874
Дочь: Мария Поликарпова
Мать ребёнка: Харитина (Христина) Исаева
Смерть
23.08.1874
Причина смерти: от грудной болезни