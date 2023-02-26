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Поликарп Васильев

Место рождения

д.Козлы ( Низкий Дуб ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1842

Дата смерти

23.08.1874

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Василий Иванов

Мать: Харитина (Ефросиния) Косьмина

д.Козлы ( Низкий Дуб ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.02.1872

Жена: Харитина (Христина) Исаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
09.07.1873

Дочь: Марина Поликарпова

Мать ребёнка: Харитина (Христина) Исаева

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.07.1874

Дочь: Мария Карпова

Мать ребёнка: Харитина (Христина) Исаева

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
?.07.1874

Дочь: Мария Поликарпова

Мать ребёнка: Харитина (Христина) Исаева

Смерть
23.08.1874
Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от грудной болезни
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