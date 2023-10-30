Грызловъ Семенъ
Место рождения
Дата рождения1791
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Грызловъ Матвей
Мать: Грызлова Агрофена
Военная служба
1810
Военная служба
1810
Рождение ребёнка
02.12.1838
Сын: Грызловъ Николай
Мать ребёнка: Матрена Данилова
Рождение ребёнка
28.03.1840
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Матрена Данилова
Работа или профессия
1840
Отставной солдатъ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Данилова