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Грызловъ Семенъ

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1791

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Грызловъ Матвей

Мать: Грызлова Агрофена

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Военная служба
1810
Военная служба
1810
Рождение ребёнка
02.12.1838

Сын: Грызловъ Николай

Мать ребёнка: Матрена Данилова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.03.1840

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Матрена Данилова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
1840
Отставной солдатъ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Данилова

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