Харламов Григорий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиОколо 1970
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Харламов Андрей Владимирович
Мать: Харламова Арина
Рождение ребёнка
1909
Сын: Харламов Федор Григорьевич
Мать ребёнка: Харламова Лепестинья Тихоновна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Харламов Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Харламова Лепестинья Тихоновна
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Максимова Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Харламова Лепестинья Тихоновна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Харламов Семен Григорьевич
Мать ребёнка: Харламова Лепестинья Тихоновна
Рождение ребёнка
29.12.1926
Сын: Харламов Илья Григорьевич
Мать ребёнка: Харламова Лепестинья Тихоновна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Харламова Ирина Григорьевна
Мать ребёнка: Харламова Лепестинья Тихоновна
Рождение ребёнка
03.09.1930
Сын: Харламов Семен Григорьевич
Мать ребёнка: Харламова Лепестинья Тихоновна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1970