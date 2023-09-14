Харламов Григорий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХарламов Григорий Андреевич

Харламов Григорий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Около 1970

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Харламов Андрей Владимирович

Мать: Харламова Арина

Рождение ребёнка
1909

Сын: Харламов Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Харламова Лепестинья Тихоновна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Харламов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Харламова Лепестинья Тихоновна

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Максимова Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Харламова Лепестинья Тихоновна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Харламов Семен Григорьевич

Мать ребёнка: Харламова Лепестинья Тихоновна

Рождение ребёнка
29.12.1926

Сын: Харламов Илья Григорьевич

Мать ребёнка: Харламова Лепестинья Тихоновна

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Харламова Ирина Григорьевна

Мать ребёнка: Харламова Лепестинья Тихоновна

Рождение ребёнка
03.09.1930

Сын: Харламов Семен Григорьевич

Мать ребёнка: Харламова Лепестинья Тихоновна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1970
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close