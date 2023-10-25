Бянкина Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бянкина Евдокия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1929

Сын: Бянкин Василий Андреевич

Отец ребёнка: Бянкин Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
01.01.1931

Сын: Бянкин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Бянкин Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
01.01.1934

Сын: Бянкин Феоктист Андреевич

Отец ребёнка: Бянкин Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
01.01.1948

Дочь: Соболева Анна Андреевна

Отец ребёнка: Бянкин Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бянкин Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Бянкин Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаврилюк Истолия Андреевна

Отец ребёнка: Бянкин Андрей Михайлович

Смерть
Неизвестно
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