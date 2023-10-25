Бянкина Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1929
Отец ребёнка: Бянкин Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
01.01.1931
Отец ребёнка: Бянкин Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
01.01.1934
Сын: Бянкин Феоктист Андреевич
Отец ребёнка: Бянкин Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
01.01.1948
Дочь: Соболева Анна Андреевна
Отец ребёнка: Бянкин Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бянкин Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаврилюк Истолия Андреевна
Отец ребёнка: Бянкин Андрей Михайлович
Смерть
Неизвестно