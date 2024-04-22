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Бянкин Андрей Михайлович

Место рождения

Левые Кумаки, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

01.01.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Левые Кумаки, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
01.01.1929

Сын: Бянкин Василий Андреевич

Мать ребёнка: Бянкина Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
01.01.1931

Сын: Бянкин Иван Андреевич

Мать ребёнка: Бянкина Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
01.01.1934

Сын: Бянкин Феоктист Андреевич

Мать ребёнка: Бянкина Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
01.01.1948

Дочь: Соболева Анна Андреевна

Мать ребёнка: Бянкина Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бянкин Виктор Андреевич

Мать ребёнка: Бянкина Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаврилюк Истолия Андреевна

Мать ребёнка: Бянкина Евдокия Михайловна

Смерть
Неизвестно
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