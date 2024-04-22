Бянкин Андрей Михайлович
Место рождения
Дата рождения01.01.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1900
Рождение ребёнка
01.01.1929
Мать ребёнка: Бянкина Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
01.01.1931
Мать ребёнка: Бянкина Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
01.01.1934
Сын: Бянкин Феоктист Андреевич
Мать ребёнка: Бянкина Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
01.01.1948
Дочь: Соболева Анна Андреевна
Мать ребёнка: Бянкина Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бянкина Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаврилюк Истолия Андреевна
Мать ребёнка: Бянкина Евдокия Михайловна
Смерть
Неизвестно