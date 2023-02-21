Посаженников Даниил Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Посаженников Осип Кирилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Фекла Данииловна
Мать ребёнка: Посаженникова Гликерия Нититична
Рождение ребёнка
1761
Сын: Посаженников Дмитрей Даниилович
Мать ребёнка: Посаженникова Гликерия Нититична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно