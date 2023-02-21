Посаженников Даниил Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Посаженников Даниил Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Посаженников Осип Кирилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Фекла Данииловна

Мать ребёнка: Посаженникова Гликерия Нититична

Рождение ребёнка
1761

Сын: Посаженников Дмитрей Даниилович

Мать ребёнка: Посаженникова Гликерия Нититична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Посаженникова Гликерия Нититична

Смерть
Неизвестно
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